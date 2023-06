(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’amministrazione comunale dipartecipa eil Terzo Torneo di Calcio A5: “Un Goal per la Solidariertà”, organizzato dall'”Anspi, oratori e circoli”, in collaborazione con la Caritas diocesana Ariano Irpino-Lacedonia ed il Comune di Melito Irpino. Il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto, proprio alla Caritas diocesana e quindi per le famiglie bisognose di sostegno. La rappresentativa grottese, composta da amministratori, dipendenti comunali e persone vicine all’amministrazione, si è confrontata sul campo del bellissimo centro sportivo di Melito con compagini di altri comuni quali Melito, Bonito e Lacedonia, rappresentanti dei Carabinieri, della Comunità Montana dell’Ufita e delle associazioni di volontariato quali Anpase Fratres Ariano Irpino. Un bellissimo momento di ...

Un gol per la solidarietà: vince la squadra dell'amministrazione Grottaminarda Ottopagine

