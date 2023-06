Un convoglio della Wagner si dirige a Mosca Giallo su dove sia Putin | che ha un piano per bloccare la rivolta

Elicotteri dell'esercito russo hanno aperto il fuoco su undel gruppo Wagner che stava viaggiando lungo l'autostrada M4, fuori dalla città di ... è la testimonianza plastica'guerra ...L'avanzataWagner è inesorabile: la Bbc ha verificato un video che mostra unWagner di veicoli armati che viaggiano sull'autostrada M4, che collega Voronezh e Mosca attraverso la ......15 Elicotteri aprono il fuoco contro unWagner a Voronezh 12:33 Aviazione di Mosca bombarda deposito carburante a Voronezh 12:13 Zelensky, "la debolezzaRussia ora è evidente" 11:55 ...

Il convoglio del gruppo Wagner transita da Voronezh, 500 chilometri a sud di Mosca - Video RaiNews

In risposta alle voci sul presidente in volo per San Pietroburgo. Prigozhin: 'Il quartier generale di Rostov preso senza sparare' FOTO L'ira del presidente russo: 'Chi ha tradito sarà punito, non si r ...I mercenari hanno occupato Rostov e sono pronti a marciare su Mosca: "La guerra civile è iniziata" © Natalia KOLESNIKOVA / AFP - Attivisti filo-Putin sulla Piazza Rossa di Mosca AGI - È guerra aperta ...