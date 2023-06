Un altro domani | le trame dal 26 giugno all' 1 luglio 2023 | anticipazioni

(Di sabato 24 giugno 2023) Ecco ledi quello che vedremo a Undal 26all'1: la soap spagnola va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Ledelle puntate di Un, in onda su Canale 5 alle 16:00 dal 26all'1 lugli, sono disponibili grazie alle. Da questa settima la soap andrà in onda anche di sabato con un triplo appuntamento dalle 16:00 alle 18:45 circa. Questa serie spagnola racconta la storia di Julia, una donna di 30 anni che vive nella Spagna contemporanea, e sua nonna Carmen, che nel 1950 sbarca nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale. Le loro vite si intrecciano in due epoche diverse. Per seguire Un ...

"Abbiamo finito la gara ,è ungiorno e poi inizieranno le vacanze. È normale non spingere dopo quello che è successo in Germania: ho un dito fratturato, una costola incrinata e un ...... ecco che le cose si fanno ancora più brillanti:giocherà la terza finale della carriera su ... tra l'tutte avute ai vantaggi. La 22enne di Saratov, a questo punto, comprensibilmente ...La testa di serie numero 7 piazza unmini - break con unscambio tutto in spinta e ...giocherà contro Alex De Minaur per il titolo al Cinch Championships. Dopo il debutto faticoso ...

Un Altro Domani Anticipazioni 24 giugno 2023: Carmen in pericolo ComingSoon.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Prosegue il weekend perfetto dell'italiano che trionfa in Sprint ad Assen Marco Bezzecchi è fin qui il re incontrastato di Assen, col dominio in libere, qualifiche e Sprint Race che fa sperare il megl ...