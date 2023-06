Ultim’ora | esonero eccellente in Italia | che ritorno in panchina

Leggi su rompipallone

(Di sabato 24 giugno 2023) In queste ore caldissime di calciomercato bisogna registrare unufficiale che ha spiazzato davvero tutti. Una volta archiviata questa stagione positiva per il calciono, viste le tre finali europee raggiunte dal nostro movimento, la luce dei riflettori si è tutta spostata sul calciomercato. Anche se in queste prime settimane della campagna acquisti estiva per l’annata 2022/23 si sta parlando molto di possibili addii da parte di tanti big del nostro campionato. Il nome più caldo, di fatto, è sicuramente quello di Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionalena, ora impegnato con l’Under 21 nell’Europeo di categoria, è ormai prossimo a trasferirsi dal Milan al Newcastle per circa 80 milioni di euro. Ma anche un altro protagonista dell’ultimo campionatono è in procinto ad andare all’estero: ...