Ultime Notizie – “Su inflazione incide anche problema climatico | accelerare transizione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 24 giugno 2023) “È importante capire che l’può avere diverse nature, quella che vediamo ora è un’da offerta. Questa in parte dipende dall’esplosione del prezzo del gas, in parte dal, che sta producendo carestie e siccità e che quindi riduce l’offerta di prodotti e ne aumenta i prezzi. Se comprendiamo che questo è il, capiamoche bisognacon laecologica. Dobbiamo quindi renderci dipendenti dalle fonti fossili, che hanno portato l’da gas, e cercare di migliorare le ‘terapie’ che usiamo per combattere l’”. Questa l’analisi dell’economista e professore dell’Università di Roma Tor Vergata Leonardo Becchetti, a margine del talk di Coop ...