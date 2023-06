Ultime Notizie Serie A | Le parole di Bergomi su Maldini e Trezeguet sulla Juve; le certezze date alla Roma da Mou

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dRedazione di Calcio News 24: «Conosco bene, ecco dove andrà» Ledi Beppe, ex capitano dell’Inter e commentatore televisivo, sul futuro di Paolo: «Ladi oggi è come quella del 2006» Ledi David, ex attaccante francese dellantus,situazione del club bianconero. Mourinho ha dato dueUn’analisi sul lavoro svolto da José Mourinho nei suoi primi due anni ...