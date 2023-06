Ultime Notizie – Rottamazione cartelle 2023 | solo una settimana alla scadenza

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 24 giugno 2023)quaterunadi tempo per poter ancora aderiredefinizione agevolata. Questo il tempo che resta ai ritardatari che vogliono estinguere i propri debiti con il Fisco graziesanatoria introdotta dLegge di Bilancio. Il termine ultimo per presentare la domanda di adesione è fissato al 30 giugno (termine slittato di due mesi rispetto a quello originale, che era fissato al 30 aprile). L’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, consiglia ai contribuenti di non accalcarsi nella presentazione delle istanze negli ultimi giorni perché il sovraccarico di accessi potrebbe provocare disservizi e impedire, proprio all’ultimo momento, di presentare la domanda. Come ricorda Money.it, dopo il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino ...