Ultime Notizie Roma del 24-06-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli screen apertura di giornale e verrà aperta in Russia dalle parti I Mercenari del gruppo Wagner dei Cremlino all’alba il gruppo di miliziani ha lasciato il teatro di combattimento in Ucraina ed entrate in territorio Russo prendendo il controllo di tutti i tipi di militari nella città di rostov La più grande della Russia meridionale il punto chiave dell’ offensiva di Mosca Contro chi è durissima la risposta del presidente russo Vladimir Putin è stata una bella la nazione è Messi in onda dalle TV russe nelle prime ore della mattinata l’azione dei Wagner è una pugnalata alle spalle al popolo e al paese ha detto niente del Cremlino riprenderemo il nostro paese impostato da qualsiasi tradimento ha proseguito Putin blindata intanto Mosca con a posti di blocco e mezzi ...