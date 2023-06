Ultime Notizie Roma del 24-06-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)dailynews radiogiornale sabato 24 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara il capo dei mercenari Wagner e passa dalle parole ai fatti così dopo aver attaccato verbalmente i vertici militari russi in particolare il Ministro della Difesa di avere bombardato i suoi miliziani ora lancia un appello per fermarli siamo in 25 Mila ha detto evitando i russi in particolare i soldati ad unirsi a loro e hanno pure residente in quello che non è un colpo di stato militare ha una marcia della Giustizia Ma per la gru l’intelligenza militare russa quello messo in atto dal capo della Wagner è un colpo di stato oltre che una pugnalata alle spalle del paese del presidente i servizi segreti delle Ah beh hanno chiesto i miliziani della Wagner di arrestare il loro comandante mentre il comitato nazionale antiterrorismo russo aperto un procedimento penale reato ...