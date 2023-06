Ultime Notizie Roma del 24-06-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra civile ufficialmente iniziata l’ho detto il leader del gruppo paramilitare Wagner pregosin in queste ore Lidl Russo affermato di essere giunto presso il quartier generale dell’esercito Russo a rostov centro chiave per la Russia l’Ucraina e di aver preso il controllo di siti militari compreso un aeroporto lo stesso frigo accusato i capi della Difesa russa ministro sciolgo in testa di aver ordinato un attacco contro di loro minacciando di marciare anche su Mosca non è un colpo di stato ma una marcia della Giustizia e Andremo fino in fondo assicurato ignorando gli appelli a fermarsi la procura russa aperto un procedimento per ribellione armata e che rostov girano carri armati si rafforzano le misure di sicurezza difendere il nostro popolo è nostro stato ...