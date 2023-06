Ultime Notizie Roma del 24-06-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in su la guerra in Ucraina in apertura Apri Go di impresa rostov Putin in diretta TV difenderemo la Russia i traditori saranno puniti i blindati e soldati nelle strade il premier meloni eventi testimoniano come l’aggressione all’ucraina provochi instabilità anche l’interno della Russia misure antiterrorismo anche a Mosca tragico incidente sulla A14 tra i caselli di Grottammare l’uscita di San Benedetto del Tronto in direzione sud due donne sono rimaste uccise un uomo versa in gravissime condizioni a causa dello schianto dell’automobile su che erano a bordo andata a scontrarsi contro parcheggiato su una piazzola di sosta non l’appuntamento europeo per Giorgia Meloni la presidente del consiglio in Austria per partecipare all’Europa forum va Ciao un appuntamento annuale la cui ...