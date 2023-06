Ultime Notizie Roma del 24-06-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio difendiamo il nostro popolo è nostro stato da qualsiasi tradimento adesso si decide il destino del nostro Popolo così non discorso Alla nazione trasmessa in diretta TV il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto dopo la ribellione del capo della Wagner Apri Gozzini che dichiarato ufficialmente guerra i vertici militari di Mosca invitando di russi a unirsi alla sua Battaglia per esautorare la leadership militare dopo il numero di sbarchi avvenuti tra giovedì e venerdì lo spot di Contrada imbriacola Lampedusa al momento ospita 1208 migranti Ben Hur la propria capacità nella notte hanno fatto ingresso nella struttura anche le258 persone salvate nella mattinata invece sono previsti gli spostamenti di almeno 500 migranti in altri 100 ...