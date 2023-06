Ultime Notizie – Renzo Arbore | gli 86 anni del grande innovatore

(Di sabato 24 giugno 2023) Showman, regista, autore televisivo, conduttore e cantautore, ha segnato la storia dell’intrattenimento radiofonico e tv. Gli auguri del presidente e dell’ad Raicompie oggi 86. Nato a Foggia il 24 giugno del 1937, lo showman, regista, autore televisivo, conduttore e cantautorenella sua carriera ha segnato la storia dell’intrattenimento radiofonico e televisivo da. La presidente Rai, Marinella Soldi, e l’amministratore delegato, Roberto Sergio, lo omaggiano con un messaggio di auguri: “Buon compleanno a, conaffetto e altrettanta gratitudine per aver messo la sua passione, il suo straordinario talento, la sua sconfinata capacità di spettacolo a disposizione della Rai e del pubblico ...

La guerra civile è stata annunciata su un canale Telegram dal gruppo paramilitare Wagner guidato da Evgheny Prigozhin. Nel messaggio si fa riferimento all'attacco subito da un convoglio della ...... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sullewebinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia. Wagner: guerra civile ufficialmente iniziata. LIVE Sky Tg24

In questa edizione: La brigata Wagner si ribella al Cremlino, Caos Russia, Kiev: E' solo l'inizio, Meloni su Mosca: stona con propaganda, Cgil in piazza: ...Temo che bisognerà aspettare ancora un po'". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, oggi in Austria, a proposito delle polemiche, nate dopo l'inchiesta di Report, che nell'ultima puntata si è occupato ...