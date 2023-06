Ultime Notizie – Maltempo e pioggia sull’Italia | poi torna l’anticiclone

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 24 giugno 2023) Una veloce perturbazione– la cosiddetta ‘flash storm’ – cona tratti intensa attraverserà il Paese, toccando in prevalenza le regioni centrali. Come spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore sono attesi dei temporali al Centro Sud, in particolare sul versante adriatico e sul Lazio: si tratta della coda della perturbazione che ha portatoal Nord-Est per poi scivolare verso il Medio Adriatico. Una perturbazione che, per una volta, ha avuto anche qualche pregio: ha ridotto l’umidità in modo sensibile al Nord, le temperature sono rientrate quasi ovunque nei valori medi del periodo, il caldo africano resisterà, ancora per poche ore, solo al Sud dove si toccheranno 37-38°C. In sintesi, nelle prossime ore, la flash storm porterà temporali sulle regioni centrali, esclusa la ...