Ultime Notizie – “E’ caos | ora debolezza è evidente”

(Di sabato 24 giugno 2023) “Ora c’è così tantoche nessuna menzogna può nasconderlo…Ladella Russia è“. Lo ha scritto in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la rivolta di Wagner. “Chi sceglie la via del male distrugge se stesso. Invia colonne di truppe per distruggere la vita di un altro Paese, ma non riesce a impedirgli di fuggire e di tradirlo quando la vita resiste. Terrorizza con i missili e, quando vengono abbattuti, si umilia per ricevere uno Shahed (drone iraniano, ndr. – denuncia Zelensnky in un lungo post -. Disprezza la gente e manda centinaia di migliaia di persone in guerra, per poi barricarsi nella regione di Mosca contro coloro che ha armato. La Russia ha a lungo mascherato la suae stupidità con la propaganda. E ora c’è così tanto...

I mercenari del gruppo Wagner capeggiati da Evgeny Prigozhin si sono rivoltati a Vladimir Putin e hanno occupato le sedi militari a Rostov: una situazione esplosiva che rischia di scatenare una guerra ..."Sono accadimenti delleore, non è facile dire esattamente cosa stia accadendo: approfitto anche per annunciare alla stampa che, finito questo appuntamento a cui non ho voluto mancare, ho ...Ma come stanno le cose per quanto riguarda il modello Flip Nelleore, in rete sono apparsi alcuni rumor sul possibile prezzo di lancio di Samsung Galaxy Z Flip 5 , pieghevole a conchiglia che ...

Guerra Ucraina Russia. Prigozhin annuncia controllo di siti militari russi a Rostov. LIVE Sky Tg24

I felsinei dovranno occuparsi del futuro di Marko Arnautovic, più vicino alla permanenza negli ultimi giorni, e Riccardo Orsolini, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e sarebbe finito nel mirino ...Osimhen. Il calciomercato del Napoli è in ebollizione. Prima offerta ufficiale del Psg per Osimhen, il cui valore si attesta attorno ai 115 milioni di euro ...