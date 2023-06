Ultime Notizie – “Assurdo silenzio Meloni” Anche Conte attacca

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 24 giugno 2023) Ancora polemiche nell’opposizione dopo l’inchiesta di Report, che nell’ultima puntata si è occupato del ministro Daniela Santanchè e della gestione delle società Visibilia e Ki Group. Oggi a intervenire nuovamente dalla manifestazione della Cgil sulla Sanità sono la segretaria Pd Elly Schlein e il leader M5S Giuseppe. “Mentre il governo sta andando avanti su un decreto lavoro che aumenta la precarietà, c’è una ministra che non pagava fornitori e laboratori mentre incassava compensi d’oro. Il Pd chiede chiarezza, chiede adi uscire dale alla ministra di dimettersi”,Schlein, che continua: “Abbiamodepositato una interrogazione perché pare che quella stessa società abbia ricevuto 2,7 milioni di euro come prestito da Invitalia e non lo abbia restituito. Ma può una ...