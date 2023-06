Ultime Notizie – “12mila firme in 24 ore”

(Di sabato 24 giugno 2023) Dodicimilain meno di un giorno per chiedere le dimissioni del ministro del Turismo Daniela Santanchè dopo l’inchiesta di Report, che nell’ultima puntata si è occupato della gestione delle società Visibilia e Ki Group. A lanciare la petizione online sono Verdi e Sinistra Italiana. “In meno di 24 ore raggiunte 12 milache chiedono le dimissioni della Santanchè. Arriviamo a 100 mila nei prossimi giorni, continuiamo fino alle dimissioni”, il messaggio su Twitter di Angelo Bonelli, deputato di Europa Verde. “Le condotte di Daniela Santanchè emerse dalle inchieste giornalistiche di Report – si legge nel testo della petizione, non sono compatibili con il ruolo di Ministro della Repubblica. Ma né lei né Meloni hanno la decenza di capirlo. E allora tocca a noi. Firma anche tu per chiedere le dimissioni di Daniela Santanchè. Le ...

Un sconcertante dettaglio emerge dalleriguardanti il sottomarino Titan, coinvolto in un tragico incidente che ha portato alla perdita di cinque vite. L'indagine in corso ha rivelato ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiTempo di vacanze in Fvg, occhio alle truffe: i ...Mercati sempre più sotto pressione in questesettimana: la prossima subirà nuovi shock Gli analisti di Reuters hanno messo in evidenza ... Le cattivepotrebbero essere prese come ...

Guerra Ucraina Russia. Prigozhin annuncia controllo di siti militari russi a Rostov. LIVE Sky Tg24

AGI - Lo scorso 7 giugno l'Italia si è candidata a ospitare l'Einstein Telescope, una gigantesca struttura di ricerca che ha tra i suoi ambiziosi obiettivi risolvere il mistero della materia oscura, ...Polizia Postale e Airbnb, il portale online di case vacanza, hanno rinnovato la collaborazione per gli utenti che scelgono la prenotazione delle vacanze online e hanno individuato in Marco Camisani Ca ...