Udinese | Becao verso il Fenerbahce | i dettagli

(Di sabato 24 giugno 2023) Rodrigo, difensore centrale dell’, è molto vicino al passaggio al, club turco. Isulla trattativa Rodrigo, difensore centrale dell’, è molto vicino al passaggio al, club turco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il brasiliano ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i bianconeri (attualmente in scadenza nel 2024). La trattativa con ilè invece ben avviata e la chiusura dell’operazione è prevista per la prossima settimana.

Per il post Schuurs, il Torino si è interessato a Rodrigo, centrale brasiliano in scadenza nel giugno 2024 con l'Udinese. Per Tuttosport la società friulana chiede 10 milioni di euro, mentre il ds dei granata Davide Vagnati non vorrebbe superare i 5.

