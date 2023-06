Ucraina | ultime notizie Prigozhin spacca il fronte russo | «È colpo di stato» Carri armati a Rostov

(Di sabato 24 giugno 2023) Il capo dei mercenari della Wagneraccusa i capi della Difesa russa di avere ordinato un attacco contro i suoi uomini e marcia versoe Mosca. «Non è undi, ma una marcia della giustizia e andremo fino in fondo», assicura. Alle 6.30 annuncia di trovarsi al quartiere generale die di avere il controllo di alcuni siti tra cui un aeroporto. La procura russa apre un procedimento per «ribellione armata» e a Mosca egirano veicoli militari e si rafforzano le misure di sicurezza. Putin è «costantemente informato». Biden anche e consulta gli alleati. Nella notte attaccoin varie città dell’: a Kiev colpito un grattacielo: almeno due morti e otto feriti.

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito La tragica fine del ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired sul ...Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato di essere giunto al quartier generale dell'esercito russo a Rostov, centro chiave per l'assalto russo all', e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto. 'Ci hanno attaccato, andremo fino in fondo', ha detto. Il Cremlino si blinda e lo accusa di colpo di stato. Gli Stati ...

Guerra Ucraina Russia. Prigozhin annuncia il controllo di siti militari a Rostov. LIVE Sky Tg24

Il ministro della Difesa ha portato al suo omologo statunitense Austin il «Piano Mattei per l’Africa» DALLA NOSTRA INVIATA WASHINGTON - Il capo della Wagner «ha aperto una ferita nella narrativa russa ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina: il capo dei mercenari della Wagner Prigozhin accusa i capi della Difesa russa di avere ordinato un attacco ...