Ucraina | Don Mercanzin | “Missione di Zuppi ciambella di salvataggio per Putin”

La città a sud della Russia, sulla foce del fiumenel Mar D'Azov, rappresenta uno snodo cruciale per l'offensiva contro l'. "Siamo arrivati qui, vogliamo vedere il capo di Stato Maggiore ......ha poi affermato di aver preso il controllo di tutti i siti militari della città russa sul. In ... specificando che questo però non sta impedendo ai caccia russi diretti indi continuare a ...Immagini giratea Rostov sul, città del Sud della Russia e sede del quartier generale delle operazioni militari contro l', mostrano mezzi e uomini del potente gruppo di mercenari Wagner che stazionano nelle strade. Il ...

Wagner: “La guerra civile è iniziata". Putin: "Difenderemo la Russia, i traditori saranno puniti" - Aggiornamento del 24 Giugno delle ore 15:22 - Aggiornamento del 24 Giugno delle ore 15:22 RaiNews

I mercenari di Prigozhin ormai da mesi mostravano segni di tensioni, che sono scoppiate con la rivolta di questi giorni ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Wagner: “Guerra civile iniziata”. Truppe Prigozhin verso Mosca LIVE ...