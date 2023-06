Ucraina | Christopher Walken | “Guerra particolarmente cruenta”

(Di sabato 24 giugno 2023) Il premio Oscar famoso per la sua interpretazione nel film 'Il Cacciatore' del 1978 “La parolaè già di per sé una cosa terribile. Ma lain, perché mette a repentaglio la vita della gente civile, le donne e i bambini ed è, rispetto ad altre guerre,terrificante”. A dirlo è il celebre attore hollywoodiano, che, conversando con i giornalisti ospite del Filming Festival Sardegna Italy in corso, commenta così le vicende dellain. L’indimenticabile protagonista de ‘Il Cacciatore’ del 1978, di Michael Cimino, che racconta gli orrori dellain Vietnam su un gruppo di amici della comunità russa negli Stati ...

A dirlo è il celebre attore hollywoodiano Christopher Walken, che, conversando con i giornalisti ospite del Filming Festival Sardegna Italy in corso, commenta così le vicende della guerra in Ucraina.

(Adnkronos) – "La parola guerra è già di per sé una cosa terribile. Ma la guerra in Ucraina è particolarmente cruenta, perché mette a repentaglio la vita della gente civile, le donne e i bambini ed è, ...