Uccise coppia di fidanzati a Lecce | killer rinuncia a ricorso | ora ergastolo è definitivo

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 24 giugno 2023) Antonio De Marco, studente di 23 anni che ha confessato di aver ucciso l'arbitrose Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta, non ha presentatoin Cassazione ed è quindi diventata definitiva la condanna all', con isolamento diurno per tre anni, decisa in appello. Il giovane il 21 settembre del 2020 ha colpito con 79 coltellate le due vittime perché "erano felici", aveva ammesso.