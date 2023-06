Tutti i modelli di vestiti cut out più belli della stagione

Leggi su iodonna

(Di sabato 24 giugno 2023) Ricercato, trendy, ricco di fascino. Il vestito cut out è il capo ideale da sfoggiare per tutta l’Estate 2023: midi o corto, smanicato o a maniche lunghe, in tessuto fluttuante o strutturato. Per tutte esiste il modello più adatto, che valorizza la silhouette e i punti di forza del fisico con i suoi tagli ad hoc. E che risalta l’incarnato grazie alla tonalità giusta. Moda: a ognino le sue scarpe, come abbinare sandali e abiti X ...