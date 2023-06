Tumore | l' algoritmo che prevede la malattia | una rivoluzione italiana

(Di sabato 24 giugno 2023) Algoritmi e intelligenza artificiale contro ildel colon-retto. È questo l'obiettivo del trial clinico del progetto Revert (taRgeted thErapy for adVanced colorEctal canceR paTients), finanziato dal Programma europeo Horizon 2020, che vede l'Italia, con l'Irccs San Raffaele centro di coordinamento europeo e l'Università di Roma Tor Vergata centro di coordinamento del trial clinico, in prima fila al servizio della medicina predittiva in ambito oncologico. Sarà il Policlinico Universitario Tor Vergata a coordinare i centri clinici europei coinvolti nel trial clinico, che mira alla validazione pre-marketing di un sistema decisionale clinico basato su algoritmi di predizione della risposta al trattamento in pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto. «Il progetto nasce dall'esperienza realizzata al San Raffaele di Roma, dove già nel 2006 è stata creata una ...

Al via il trial clinico del progetto REVERT per la messa a punto di un sistema decisionale basato su algoritmi. A coordinarlo, IRCCS San Raffaele e Università Tor Vergata di Roma ...