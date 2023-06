Tuffi | Giochi Europei 2023 | Jodoin Di Maria e Timbretti Gugiu sono di bronzo nel sincro misto dalla piattaforma

(Di sabato 24 giugno 2023) L’Italia conquista la quarta medaglia neiai. A salire sul podio questa voltaSarahDied Eduard, che hanno vinto ilnel. Il titolo continentale è andato all’Ucraina con la coppia composta da Kseniia Bailo e Kirill Boliukh, che hanno vinto agevolmente con il punteggio complessivo di 322.68. Medaglia d’argento per i tedeschi Elena Wassen ed Alexander Jan Lube, anche loro oltre il muro dei 300 punti (306.12). In terza posizione come dettoarrivati gli azzurri (283.14), che hanno vinto il duello con gli spagnoli Valeria Antolino Pacheco ...

La diretta live della finale maschile dal trampolino 3 metri dei tuffi ai Europei di Cracovia 2023 : ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia , che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5° e andranno a caccia di una medaglia ma soprattutto del pass ... Capolavoro dell'Italia nei tuffi. Ai Europei di Cracovia, la coppia baby del nuoto italiano, Chiara Pellacani e Matteo Santoro, conquista l'oro nel sincro misto dai tre metri. Per i due giovanissimi (20 e 16 anni!) si ...

L'Italia conquista la quarta medaglia nei tuffi ai Giochi Europei 2023. A salire sul podio questa volta sono Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu, che hanno vinto il bronzo nel sincro misto ...Missione compiuta per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che staccano il biglietto per la finale dei 3 metri maschili ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Rzeszow. Gli azzurri hanno chius ...