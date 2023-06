Tuffi | Giochi Europei 2023 | Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia accedono alla finale dai tre metri

(Di sabato 24 giugno 2023) Missione compiuta per, che staccano il biglietto per ladei 3maschili aiin corso di svolgimento a Rzeszow. Gli azzurri hanno chiuso rispettivamente con il quarto e quinto punteggio e questa sera (ore 20.00) andranno a caccia di una medaglia. Il britannico Ross Haslam si candida al ruolo di principale favorito, dopo aver vinto l’eliminatoria con 430.70 punti. Al secondo posto il tedesco Moritz Linus Wesemann (418.60), con quest’ultimo che ha commesso un grave errore nel triplo e mezzo indietro raggruppato. Terzo l’ucraino Oleg Kolodiy con 408.15. Come detto al quarto posto ha concluso, che ha superato il muro dei 400 ...

Capolavoro dell'Italia nei. AiEuropei di Cracovia, la coppia baby del nuoto italiano, Chiara Pellacani e Matteo Santoro, conquista l'oro nel sincro misto dai tre metri. Per i due giovanissimi (20 e 16 anni!) si ...Il programma e gli italiani in gara oggi, sabato 24 giugno, aiEuropei 2023 , che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia , in Polonia. Quarta giornata ... Proseguono infatti le gare die ...

Tuffi, Giochi Europei 2023: Italia d'argento nel Team Event, oro all'Ucraina OA Sport

Cracovia – Una giornata intensa ieri per l’Italia Team ai Giochi Europei. L’ultima medaglia e a tarda serata è stata conquista dai tuffi. Avevano aperto la seconda giornata in programma con un ...Dal nuoto sincronizzato all'atletica, dalle arti marziali al tiro a segno: tutte le conquiste degli azzurri ai Giochi Europei ...