Trezeguet | «La Juve di oggi è come quella del 2006»

(Di sabato 24 giugno 2023) Le parole di David, ex attaccante francese dellantus, sulla situazione del club bianconero. I dettagli Davidha parlato al sito ufficiale dellantus. LE PAROLE – «Se penso alladi, vedo che c’è un buon lavoro in corso con il Settore giovanile; rivedo in un certo senso quello che ho vissuto nel, quando sono cresciuti giocatoriMarchisio e Giovinco: quest’anno ci sono ragazzi che si sono fatti notare e hanno dimostrato le loro qualità, ed è una cosa molto bella. Tutto ha un inizio, e vedendo giocare questi ragazzi io ripenso al mio; è importante che quindi la società sostenga e faccia crescere, con un’idea chiara, giocatori che possono diventare importanti, perché il pubblico ama i ragazzi che “nascono” ...

... il quadrato magico, con il campione della, Fernandez , Tigana e Giresse , capaci di guidare ... vero successo di Clairefontaine, dato che gli attaccanti Thierry Henry, Davide Nicholas ...Quasi dieci anni dopo, Juan saluta da senatore, dopo aver scritto pagine importanti nella... dopo Pavel Nedved (327) e David(320). Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade ...... meglio di lui hanno fatto solo Pavel Nedved e David. Leggi anche Chelsea - Vlahovic, si studia l'offerta. Allegri e Manna, pensiero Pulisic ma il Bayern... Milik trae Lazio: Sarri lo ...

Trezeguet: «La Juve di oggi mi ricorda quella del 2006» Juventus News 24

Secondo quanto riportato da Il Giornale, la Juve si rifà il look sulle fasce all'insegna di due talenti Under 23. In arrivo il figlio d'arte Timothy Weah, che seguirà ...David Trezeguet, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando dei primi tempi a Torino.