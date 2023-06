Traffico Roma del 24-06-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023) Luceverdedi nuovo Ben ritrovati all’ascolto sul tratto Urbano della A24 auto in coda tra via dei fiorentini e la tangenziale in direzione Salaria lunghe code anche sulla tangenziale Tra Tiburtina e via di Tor di Quinto verso il Foro Italico sempre in zona Nord Corea tratti persulla via Flaminia tra il raccordo è corso Francia in direzione centro ed anche sulla Salaria dalla motorizzazione alla tangenziale sul Raccordo Anulare in prossimità dello svincolo Aurelia in carreggiata interna e rallentamenti Poi tra Pontina e Tuscolana in carreggiata esterna incidente sulla via Aurelia in direzione centro con cose da Castel di Guido a Malagrotta in zona sud si è in coda invece sulla Pontina tra Castelno il raccordo anulare in direzione della capitale ancora trafficata anche la via Cristoforo Colombo Verso il raccordo in ...