Traffico Roma del 24-06-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 24 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto circolazione complessivamente a scorrevole sulle strade della capitaleregolare anche lungo il raccordo anulare in centro in pieno svolgimento un corteo partito alle 14 da Piazza della Repubblica diretta Piazza di Porta San in atto chiusure e deviazioni per il trasporto pubblico sempre in centro chiusa da questa mattina via Veneto tra via Boncompagni e Porta Pinciana Per consentire gli allestimenti dell’evento cinematografico la pellicola d’oro chiusura che si protrarrà fino all’alba di domani 25 giugno con conseguenti deviazioni per le linee bus di zona sarà Inoltre possibile la chiusura della rampa di immissione verso via di Porta Pinciana ai veicoli provenienti da Piazzale Flaminio Al Muro Torto possibili ...