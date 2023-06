Traffico Roma del 24-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati al momento abbiamo brevi code sulla Cristoforo Colombo seguito di un incidente all’altezza di via Wolf Ferrari In entrambe le direzioni sul del territorio non si rilevano difficoltà in centro alle 14 partirà un corteo da Piazza della Repubblica per arrivare in Piazza di Porta San Giovanni previste quindi deviazioni ale alle linee del trasporto pubblico mentre per consentire gli allestimenti e lo svolgimento del premio cinematografico la pellicola d’Oro via Veneto resta chiusa alfino all’alba di domani domenica 25 giugno tra via Boncompagni e Porta Pinciana deviante le linee bus e che vi transitano durante l’evento sarà Inoltre possibile la chiusura della rampa di immissione verso via di Porta Pinciana ai veicoli che arrivano da Piazzale Flaminio sul muro torto E questa ...