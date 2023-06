Traffico Roma del 24-06-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati già intenso ilsulle principali strade che daportano sul litorale laziale rallentamenti verso Ostia Dunque sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina direzione Latina tra il raccordo e Tor de’ Cenci primi rallentamenti anche il sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Tuscolana e Ardeatina è in interna tra Laurentina e cena in centro un corteo è da poco partito da Piazza della Repubblica alla volta di Piazza del Popolo altro corteo nel pomeriggio dalle 14 e partire sempre da Piazza della Repubblica Ma come arrivo a Piazza di Porta San Giovanni previste deviazioni ale alle linee del trasporto pubblico altra manifestazione questa mattina in piazza Clemente XI dalle 10 alle 13 possibili difficoltà di circolazione anche in questo caso in tutta l’area ...