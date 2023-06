Traffico Roma del 24-06-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità pocoper ora sulle strade della circolazione comunque in aumento sulle principali strade che daportano sul litorale laziale Intanto in centro sono due i cortei in programma per oggi che partiranno e cambi da Piazza della Repubblica il primo alle 9 con arrivo a Piazza del Popolo il secondo previsto nel pomeriggio intorno alle 14 Ma come arrivo a Piazza di Porta San Giovanni previste deviazionie alle linee del trasporto pubblico altra manifestazione questa mattina in piazza Clemente XI dalle 10 alle 13 possibili difficoltà di circolazione anche in questo caso l’aria circostante E questa sera all’Olimpico il concerto di Tiziano Ferro già nel tardo pomeriggio si prevede un notevole aumento del ...