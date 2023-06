Traffico Roma del 24-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovatiin lieve aumento sulle principali strade che daportano sul litorale laziale possibili rallentamenti Dunque sulla via Aurelia sulla Colombo sulla via del mare e sulla Pontina in centro due sono in Corte in programma per oggi che per diranno entrambi da Piazza della Repubblica il primo alle 9 con arrivo a Piazza del Popolo il secondo previsto nel pomeriggio alle 14 Ma come arrivo a Piazza di Porta San Giovanni previste deviazioni ale alle linee del trasporto pubblico altra manifestazione questa mattina in piazza Clemente XI dalle 10 alle 13 e possibili difficoltà quindi in tutta l’area circostante Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino alle 18 sarà sospeso il servizio della linea Metre per la ad Acilia Sud Nello specifico non ...