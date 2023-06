Tour de France 2023 | ci sarà anche un premio a settimana per il miglior gregario

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Ciuna novità particolare alde. Per quel che riguarda, infatti, il lato premi ce neuno attribuito al. Attenzione, però: non si tratta di una vera e propria classifica generale, come andiamo a vedere. Innanzitutto, tali premi saranno tre, uno per, e dunque non c’è l’assegnazione a ogni tappa. Va poi rimarcato come non sia stilata una vera e propria classifica, ma ci sia di mezzo una giuria, che eleggerà un corridore che è stato bravo a distinguersi aiutando i propri compagni.de, tornano i traguardi bonus: 48” di abbuono complessivi Per tale corridore ilsingolo...