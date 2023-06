... o, se Xavi gli chiedesse di partire, vorrebbe provare unaesperienza in Premier League. ore ... ore 8:12 Vicario volerà a Londra per unirsi alCome riportato da Fabrizio Romano, Vicario ...Giuntoli - Manna, ladirigenza bianconera. Il ruolo di Giuntoli alla Juventus Il ruolo di ... Il giovane dirigente si è già segnalato per la cessione di Kulusevski al(che ha fruttato ...Idem Vicario, che volerà a Londra spondadopo aver disputato un campionato eccellente con ...la valorizzazione e la vendita dei calciatori non si strapperà di certo i capelli per una...

Tottenham, nuova idea per la difesa | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

I sostenitori degli Spurs avrebbero voluto Raya del Brentford che però costava 40 milioni. Vicario è stato pagato giusto la metà Domenica Vicario potrebbe essere al Tottenham per le visite mediche. Il ...L'Inter deve chiudere la porta. Sfumato Vicario, promesso sposo del Tottenham, la società nerazzurra vuole tutelarsi in caso Onana dovesse partire anche lui d ...