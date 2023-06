Torta allo yogurt | finirà in 2 minuti È irresistibile! Ha 130 kcal

Leggi su donnaup

(Di sabato 24 giugno 2023) Un dolce da gustare in qualsiasi momento della giornata è sicuramente la ricetta dellache troverai scritta qui di seguito. In poco tempo potrai servire a tavola un dolce leggero, perfetto sia a cena che a merenda. Grazie alla sua consistenza si scioglierà letteralmente in bocca e piacerà a grandi e a piccini. Questapotrà prepararla anche chi non è un asso dei fornelli e inoltre è perfetta da servire a chi è a dieta oppure segue un regime alimentare ferreo. Infatti graziequesto dessert contiene un basso apporto calorico. Se sei curiosa di prepararla indossa il grembiule e rimboccati le maniche. Adesso puoi cominciare a spadellare. Il risultato stupirà te per prima.: ingredienti ...