Tonali | parla l’agente | «Difficile rifiutare società importanti come il Newcastle»

(Di sabato 24 giugno 2023)al: le parole delGiuseppe Riso in merito al passaggio del centrocampista in Premier League Giuseppe Riso ha commentato il passaggio del suo assistito Sandroal. Ecco le dichiarazioni sull’ormai ex giocatore del Milan. LE PAROLE – «Ragazzo tranquillo, quando arrivano cose cosídacosí, sia per il club che per il ragazzo».

... A che punto siete con la cessione di Frattesi " Sie si valuta, ma ancora siamo lontani dal ... Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di, ma almeno fin qui non ce l'hanno ...è volato al Newcastle ma sidi Kim, Barella, Lobotka, Theo, Osimhen e sempre i club inglesi sono in prima fila. Come se non bastasse lo shopping della Premier, l'ultima novità è la ...L'agente di rientro dalla Romania: 'Per il Newcastleè al centro del futuro. Le lacrime di Sandro Un'invenzione. Per Frattesi incontreremo i club interessati. C'è anche il Milan'

Newcastle-Tonali, parla l'agente: "Accordo lato giocatore raggiunto, Sandro è sereno" Sky Sport

I nerazzurri hanno bisogno di vendere il croato per l’affondo. Il Sassuolo vuole 40 milioni e pensa pure al giovane attaccante milanista ...Juve, con Weah ritorni a volare". Titola così Tuttosport in prima pagina parlando del mercato bianconero. Oscar Damiani si è esposto sul figlio di George, rilasciando una ...