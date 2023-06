Tonali lascia il Milan per il Newcastle | se si è professionisti meglio non parlare di sentimenti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 giugno 2023) Professionista è chi, scrive la Treccani, “esercita una professione intellettuale o liberale come attività economica primaria”. Nel libero mercato funziona che chi è più bravo, chi eccelle in qualcosa, ha più possibilità degli altri – o almeno va così quasi sempre – di veder remunerate di più la propria attività. Il calcio non è diverso da tutte le altre professioni. Il mercato è libero, spesso parecchio meritocratico e i club onorano per bene i loro giocatori, soprattutto quelli molto capaci. Nel calcio però i lavoratori hanno il problema di non essere giudicati solo dai loro datori di lavoro, ma anche da chi assiste allo spettacolo che lo sport mette in scena. E chi assiste ha il vizio di non limitarsi all’osservazione empirica di quanto accade in campo, ma si lega a concetti un po’ vaghi che vanno dalla fede alla passione e tutta un’altra serie di dogmi che una squadra porta con sé, ...