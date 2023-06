Titan | rientrano in porto le navi per il soccorso

(Di sabato 24 giugno 2023) Leche in questi giorni sono state impegnate nelle maxi operazioni didel sommergibile, imploso domenica scorsa durante la discesa per esplorare il relitto delic con cinque ...

Le navi che in questi giorni sono state impegnate nelle maxi operazioni di soccorso del sommergibile, imploso domenica scorsa durante la discesa per esplorare il relitto del Titanic con cinque persone a bordo, sono rientrate nel porto di St. John's. Lo riferisce la Cnn. . 24 giugno 2023

Diversi fattori eccezionali sono in gioco nei tentativi in atto di recuperare il sommergibile Titan e salvare i suoi cinque passeggeri. Ma la lontananza della zona, l'estrema profondità del sito e la ...