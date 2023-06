Titan | polemica sulle falle del sommergibile | il Canada apre un' inchiesta

(Di sabato 24 giugno 2023) Appurata l'implosione dele la morte istantanea e indolore dei cinque passeggeri a bordo, le navi impegnate in questi giorni nelle operazioni di soccorso hanno fatto rientro al porto di St. John in. Crescono nel frattempo le polemichedelimploso mentre cercava di esplorare il relitto delic. Ilha aperto un'. Obama duro contro tv e giornali: "Insostenibile che questo incidente abbia maggiore attenzione di un naufragio in cui muoiono 700 migranti", ha detto l'ex presidente americano.

pelosa quella sul sommergibile, che svela non solo la crudeltà degli abissi dell'oceano, bensì anche di quelli in cui è capace di sprofondare la politica italiana farcita di meschinità."Sono tutti morti", ilè imploso. La Marina Usa lo sapeva da giorni Nel tentativo di ... Laè presto divampata in tutto il Paese.Intanto prosegue anche lasui livelli di sicurezza del. In merito è intervenuto, ai microfoni della britannica Times Radio, Guillermo Soehnlein, il co - fondatore nel 2009 della ...

Ospite a "Otto e mezzo" il filosofo tira in ballo la vicenda del Titan: "Va bene tutto, e poi ci commuoviamo per il batiscafo" ...Sono rientrate al porto di St. John's, nella provincia di Terranova e Labrador in Canada, le navi che in questi giorni sono state impegnate nelle maxi operazioni di soccorso del sommergibile Titan, ...