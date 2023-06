Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 | Elisa Roner ai quarti di finale nel compound femminile

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) È ancora grande Italia nelconaidi Cracovia (Polonia). Dopo l’oro nel ricurvo maschile a squadre e il bronzo nel ricurvoa squadre, anche dalquesta sera arrivano buone notizie per i colori azzurri.ha battuto per 148-138 la lussemburghese Mariya Shkolna, facendo un percorso praticamente perfetto con 13 frecce da 10 e due 9, sempre nel cerchio giallo. Una prova davvero invidiabile quella dell’azzurra che affronterà l’estone Lisell Jaatma aidinella giornata di mercoledì 28 giugno. Jaatma ha avuto la meglio per 150-143 della polacca Kapusta. È stata esentata del primo turno e partirà direttamente daiElla Gibson, prima nel ...