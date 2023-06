(Di sabato 24 giugno 2023) È il giorno del debutto delai, rassegna in scena a Cracovia fino a domenica 2 luglio., sabato 24, si svolgeranno infatti i due segmenti di qualificazione dedicati alla specialità dello skeet. L’Italia sarà presente con Simona Scocchetti e Martina Bartolemei in campo femminile, mentre nel maschile ci saranno Gabriele Rossetti, Elia Sdruccioli e Tammaro Cassandro. Le Finali sono previste per le ore 9:00, con conclusione prevista alle ore 14:30.: i convocati dell’Italia. Ci sono Jessica Rossi e Gabriele Rossetti Le gare diai...

...ilnon trova lo specchio. Il Campodarsego si chiude e riparte, i due esterni Pulliero e Angi si abbassano molto (difesa a 5). Ottima combinazione al 21esimo tra Rotolo e Massaro , destro al...Prosegue la querelle nata a seguito dell'ordinanza con la quale il comune ha interdetto la zona attorno ale apposto il divieto di sedersi e sdraiarsi nel terreno che delimita la pista ......hanno passato tutta la notte in discoteca per una sosta in Spagna di 16 ore grazie a un...campo (solo 5 in 50 partite in questa leggendaria stagione per il City) per uno dalla tecnica e dal...

Tiro a volo, Giochi Europei 2023 oggi: orari 24 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

È il giorno del debutto del tiro a volo ai Giochi Europei 2023, rassegna in scena a Cracovia fino a domenica 2 luglio. Oggi, sabato 24 giugno, si svolgeranno infatti i due segmenti di qualificazione d ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...