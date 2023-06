Tiro a volo | Giochi Europei 2023 | Elia Sdruccioli e Gabriele Rossetti nel gruppo all’ottavo posto dopo 75 piattelli dello skeet

(Di sabato 24 giugno 2023) Nelle qualificazioni delaidi Cracovia, in Polonia, per quel che riguarda loindividuale maschile, che assegnerà domani un pass non nominale per iOlimpici di Parigi 2024,75sono nela quota 73. Al termine della prima giornata si trova in testa con 75/75 un quartetto comdal cipriota Georgios Achilleos, dall’estone Peeter Juerisson, dal ceco Tomas Nydrle e dal lettone Dainis Upelnieks. All’inseguimento c’è un terzetto a quota 74 formato dal finlandese Timi Vallioniemi, dal ...

Tiro a volo, Giochi Europei 2023 oggi: orari 24 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Nelle qualificazioni del tiro a volo ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, in Polonia, per quel che riguarda lo skeet individuale maschile, che assegnerà domani un pass non nominale per i Giochi Olimpic ...Si chiude la prima giornata delle qualificazioni del tiro a volo ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, in Polonia, per quanto concerne lo skeet individuale femminile, che assegnerà domani un pass non no ...