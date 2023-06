Tiro a segno | Giochi Europei 2023 | nella carabina da 10 metri a squadre titoli ad Ungheria e Svizzera

(Di sabato 24 giugno 2023) Le finali dellada 10hanno chiuso la giornata odierna di gare delaiin corso a Cracovia, in Polonia: tra gli uomini oro all’, tra le donne titolo alla. Tra gli uomini la finale per l’oro premia l’di Zalan Tibor Pekler, Istvan Marton Peni e Soma Richard Hammerl, che annienta per 16-2 la Croazia di Josip Sikavica, Miran Maricic e Petar Gorsa, mentre la sfida per il bronzo va all’Austria di Martin Strempfl, Alexander Schmirl ed Andreas Thum, che liquida sempre per 16-2 l’Ucraina di Sviatoslav Hudzyi, Oleh Tsarkov e Serhii Kulish. Tra le donne il titolo va alladi Nina Christen, Audrey Gogniat e ...

Benevento . Nell'Italia sta facendo gradi cose ai Giochi Europei di Cracovia. La squadra azzurra ha conquistato già sei medaglie e una è andata al collo della sannita Maria Varricchio. Nella prova a ...L' Italia continua a rimpinguare il suo medagliere nel ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia. Gli azzurri Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Massimo Spinella hanno conquistato la medaglia di bronzo battendo ...

Tiro a segno, Sara Costantino e Paolo Monna infallibili! Oro per l'Italia nella pistola mista ai Giochi Europei! OA Sport

Le finali della carabina da 10 metri a squadre hanno chiuso la giornata odierna di gare del tiro a segno ai Giochi Europei 2023 in corso a Cracovia, in Polonia: tra gli uomini oro all'Ungheria, tra le ...Ennesima medaglia per gli azzurri del tiro a segno ai Giochi Europei 2023 in corso a Cracovia, in Polonia: nella pistola 10 metri femminile a squadre l'Italia di Sara Costantino, Maria Varricchio e Ch ...