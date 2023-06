Tiro a segno | Giochi Europei 2023 | l’Italia conquista il bronzo nella pistola da 10 metri maschile a squadre!

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Arriva un’altra medaglia per gli azzurri delaiin corso a Cracovia, in Polonia:10a squadredi Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Massimo Spiil. Gli azzurri sono saliti sul gradino più basso del podio dopo aver battutosfida per illa Georgia di Tsotne Machavariani, Kako Mosulishvili e Levan Kadagidze, con il netto score di 17-7. Azzurri subito avanti 4-0, i georgiani accorciano sul 2-4, masi porta sull’8-2. La Georgia tenta il rientro sull’8-6, ma da quel momento gli azzurri sono più precisi e si ...