Tiro a segno | Giochi Europei 2023 | bronzo per l’Italia anche nella pistola da 10 metri femminile a squadre!

(Di sabato 24 giugno 2023) Ennesima medaglia per gli azzurri delaiin corso a Cracovia, in Polonia:10a squadredi Sara Costantino, Maria Varricchio e Chiara Giancamilli conquista il. Le azzurre salgono sul gradino più basso del podio dopo aver piegatosfida per ilper 16-12 la Polonia di Joanna Wawrzonowska, Klaudia Bres e Julita Borek. Grande equilibrio per tutta la sfida, con un continuo botta e risposta che si traduce nello score di 12-12, poi le azzurre mettono la freccia negli ultimi due colpi e vanno a prendersi la medaglia sul 16-12. Il duello per l’oro premia la Germania di Josefin Eder, Sandra ...

L' Italia continua a rimpinguare il suo medagliere nelai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia. Gli azzurri Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Massimo Spinella hanno conquistato la medaglia di bronzo battendo ...... che guidate dalla fede hanno lasciato unnella storia anche per le future generazioni'. 1 - ... a ronde in arme, a cambi della guardia, cerimonie di investitura cavalleresca, ilcon l'arco, ...L'Italia festeggia un'altra medaglia che arriva dalin occasione dei Giochi Europei di Cracovia 2023 . In occasione della prova a squadre di pistola 10 metri, di scena presso il Wroclaw Shooting Centre, Federico Nilo Maldini , Paolo Monna ...

LIVE Tiro a segno, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: in gara Sollazzo e Ceccarello, c'è la pistola mista OA Sport

Arriva un'altra medaglia per gli azzurri del tiro a segno ai Giochi Europei 2023 in corso a Cracovia, in Polonia: nella pistola 10 metri maschile a squadre l'Italia di Federico Nilo Maldini, Paolo Mon ...Ennesima medaglia per gli azzurri del tiro a segno ai Giochi Europei 2023 in corso a Cracovia, in Polonia: nella pistola 10 metri femminile a squadre l'Italia di Sara Costantino, Maria Varricchio e Ch ...