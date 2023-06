TikTok ammette di avere “eccezioni” sulla conservazione dei dati Usa

Leggi su formiche

(Di sabato 24 giugno 2023) “Idegli utenti americani sono sempre stati conservati in Virginia e a Singapore”, aveva giurato davanti al Congresso il Ceo di, Shou Zi Chew. Ebbene, per Forbes si tratta di una bugia, secondo un’indagine giornalistica pubblicata a fine maggio in cui scriveva il contrario. Le informazioni finanziarie – come moduli fiscali e numeri di previdenza sociale – di alcune tra le più grandi star americane ed europee iscritte alla piattaforma per guadagnare soldi sono state tenute in Cina, alimentando così la preoccupazione dei legislatori americani. Oltre che la diffidenza. L’amministrazione delegato era infatti stato convocato a Capitol Hill per tranquillizzarli ma, se già allora non era pienamente riuscito nell’intento, di fronte alle nuove rivelazioni si può dire che l’obiettivo è pienamente fallito. Così, il senatore democratico Richard ...