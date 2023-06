Thuram per Dzeko è un affare anche a bilancio | guadagna di più | ma all'Inter costa più o meno la stessa cifra

(Di sabato 24 giugno 2023) Più giovane, più pagato... ma non più pesante a: è mai possibile? Sì, grazie a quella norma che...

Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itLo ha fatto l'Inter con la chiusura dell'affare, soffiato al Milan, lo stafare anche la Juventus con Timothy Weah in procinto di sbarcare a Torino. ...La situazione dell'attacco dell'Inter Negli ultimi giorni sembrerebbe quasi fattal'acquisizione a parametro zero di Marcus, che nella scorsa stagione ha giocato nel Borussia ...Ieri, infatti, è stata definita la trattativaMarcus, praticamente soffiato ai cugini dell'Inter.il reparto arretrato, invece, resta calda la pista che porterebbe in nerazzurro l'...

Inter-Thuram c'è il sì! Superato il Milan Calciomercato.com

In attesa di sfidarsi alla ripartenza della prossima stagione, Inter e Milan si stanno confrontando anche fuori dal campo. Se sullo sfondo rimane sempre la questione stadio, anche a livello di calciom ...(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Una volta Borussia, per sempre Borussia". Cosi' scrive sul suo profilo Instagram Marcus Thuram, attaccante francese figlio d'arte (il padre Lilian ...