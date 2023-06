Thuram ha scelto l’Inter Battuto il Milan all’ultimo secondo! – Sky

(Di sabato 24 giugno 2023)superasecondo ilnella corsa a. Ecco com’è andata la trattativa per ottenere il giocatore secondo Sky Sport 24. SORPASSO – Nel corso della stagione appena terminata di derby fra Inter ene abbiamo visti tanti. A quanto pare la lotta fra le dueesi non è terminata e si protrae anche fuori dal campo. Il primo duello di calciomercato, secondo Sky Sport 24, se lo sono aggiudicati i nerazzurri con il sì di Marcus. L’attaccante, in scadenza con il Borussia Monchengladbach (vedi articolo), hae ha lasciato il, partito con netto vantaggio e in attesa di una risposta entro la serata di ieri, a mani vuote. La dirigenza nerazzurra ha sfruttato l’ultimo ...

Marcusè pronto a sbarcare all'Inter, squadra che halui stesso tra le varie opzioni. Adesso sta a Inzaghi valorizzarlo, come ha fatto con il resto dei suoi giocatoriL'Inter ha vinto il derby ...Marcus, invece, hal'Inter ed è desideroso di lasciare tracce importanti, proprio come il padre, che con i club italiani ha vinto 6 trofei, tra cui 2 Scudetti.dovrà guidare l'attacco ...Per lui contratto fino a giugno 2028Quasi al traguardo con il Milan, Marcusalla fine hal'altra sponda di Milano. Quell'Inter che lo inseguiva da due anni, dall'estate 2021 quando fu a ...

Il motivo per cui Thuram ha scelto l'Inter: Marotta e Ausilio gli hanno ... Sport Fanpage

Blog Calciomercato.com: L'Inter piazza il colpo per lanciare la corsa al titolo Italiano. Marcus Thuram è un attaccante Francese di 25 anni che gioca principalmente come ...AUTOGOL - Palmeri poi discute sulle cessioni: «Accettare meno di 50 milioni per Brozovic è un autogol clamoroso per l’Inter, un regalo senza senso che non si può permettere e… Leggi ...