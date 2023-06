Thuram all’Inter e il Milan perde un altro Derby! Attesa firma ? CdS

Leggi su inter-news

Marcusha scelto l'Inter. Battuta la concorrenza del, con il francese che a fine mese lascerà a zero il Borussia Monchengladbach perre con la Beneamata COLPO ? Dopo i quattro derby in campo, ilneun. Stavolta sul mercato:, figlio di Lilian, ha scelto l'Inter. Il francese, dopo il 30 giugno, sarà un giocatore nerazzurro. Per lui pronto un contratto di 5 anni a 5,5 milioni di euro a stagione, inclusi ovviamente i benefici del Decreto Crescita. Il corteggiamento dell'Inter è stato lungo e anche decisivo, iniziato addirittura nell'estate 2021 e poi proseguito durante lo scorso autunno, in virtù dello status alquanto appetibile di pedina svincolata. Fonte: Corriere dello Sport ? Giorgio Coluccia